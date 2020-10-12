В период пандемии курганские чиновники отказали безработному Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники центра занятости в Половинском районе (Курганская область) отказались ставить безработного на учет. Причиной стало отсутствие постоянной прописки. Мужчина обратился в суд. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«18 мая гражданин обратился в КГУ „Центр занятости населения Половинского района“ с целью регистрации его в качестве безработного, однако получил отказ в связи с отсутствием постоянной регистрации по месту жительства. Таким образом, гражданин был фактически лишен права на государственную помощь в трудоустройстве и получение социального пособия», — говорится в релизе.

Для защиты прав безработного районный прокурор обратился в суд. Он потребовал признать гражданина безработным и назначить ему пособие. Суд признал требование законным. Решение пока не вступило в силу.

Ранее агентство писало, что число безработных курганцев на 1 сентября превышало девять тысяч человек. Это почти в 5,3 раза больше, чем год назад. Резкий рост числа безработных в Кургане начался в апреле, когда в регионе начали действовать ограничения, связанные с коронавирусом. До марта включительно безработица была ниже, чем в 2019 году.