Правительство выделило дополнительные деньги на пенсии россиянам

Пенсионный фонд получит почти триллион рублей на выплату пособий и страховых пенсий россиянам. Соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 941 млрд 419 млн 718,4 тысяч рублей», — говорится в документе. Отмечается, что Министерство финансов РФ должно проконтролировать эффективное использование этих средств и отчитаться перед правительством до 1 февраля будущего года.
Ранее пожилым россиянам рассказали о возможности повысить пенсию. Прибавки будут начисляться россиянам за трудовой стаж, передает агентство Nation News. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Мишустину отменить накопительную часть пенсии.
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