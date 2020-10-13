Правительство выделило дополнительные деньги на пенсии россиянам

Минфин РФ отчитается об использовании средств пенсионном фондом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пенсионный фонд получит почти триллион рублей на выплату пособий и страховых пенсий россиянам. Соответствующее распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 941 млрд 419 млн 718,4 тысяч рублей», — говорится в документе. Отмечается, что Министерство финансов РФ должно проконтролировать эффективное использование этих средств и отчитаться перед правительством до 1 февраля будущего года.

Ранее пожилым россиянам рассказали о возможности повысить пенсию. Прибавки будут начисляться россиянам за трудовой стаж, передает агентство Nation News. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Мишустину отменить накопительную часть пенсии.