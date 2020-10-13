Тихановская обратилась к Лукашенко — МИД России может прекратить общение с Евросоюзом — Россию могут втянуть в конфликт в Карабахе — стали известны результаты проб воды на Камчатке — койки для больных коронавирусом заканчиваются — Медведев возглавит новую структуру. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13 октября — в обзоре URA.RU:
Тихановская объявила ультиматум Лукашенко
- Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула требования к действующему главе страны Александру Лукашенко. Она заявила, что с 25 октября у Лукашенко есть 13 дней на то, чтобы уйти со своего поста, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных. Если этого не произойдет, то с 26 октября в Белоруссии начнется национальная забастовка всех предприятий.
Лавров заявил о возможном прекращении общения с Евросоюзом
- Москва может прекратить диалог с Брюсселем, если Евросоюз не будет договариваться с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россию планируют втянуть в карабахский конфликт
- Армения и Азербайджан хотят, чтобы Россия вмешалась в противостояние в Нагорном Карабахе. Тем не менее, президент России Владимир Путин исключает эту возможность. Об этом заявил политолог Андрей Русаков.
Путин возглавит Госсовет
- Согласно новой редакции федерального закона, Госсовет возглавит президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Стали известны результаты проб воды на Камчатке
- В пробах воды с океанского побережья Камчатки есть лишь небольшое превышение содержания фенола. Об этом заявили участники совещания в Общественной палате РФ.
В России почти закончились места для больных коронавирусом
- Для больных COVID в России уже не хватает мест для лечения. Коечный фонд занят уже почти на 90%. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
- В тоже время в России прогнозируется вспышка коронавируса из-за похолодания. Об этом сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Цифровой рубль может убить банковский бизнес
- По мнению экономистов, развитие цифрового рубля в России может обрушить банковский сектор. Таким мнением поделился в разговоре с URA.RU экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.
В России подорожают лекарства
- ФАС и Минздрав разрешат повышать цены на жизненно необходимые лекарства, в том случае, если они окажутся в дефиците из-за нерентабельности их производства. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.
Медведев возглавит комиссию по защите от инфекций
- В России появится комиссия по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. Ее возглавит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин.
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