Самое важное в России и в мире на 13 октября. Тихановская поставила ультиматум Лукашенко, в РФ кончаются койки для больных коронавирусом, цены на лекарства могут вырасти

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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врачи, больница, медики, центр онкологии и ядерной медицины, коронавирус
В медучреждениях России заканчиваются места для больных коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тихановская обратилась к Лукашенко — МИД России может прекратить общение с Евросоюзом — Россию могут втянуть в конфликт в Карабахе — стали известны результаты проб воды на Камчатке — койки для больных коронавирусом заканчиваются — Медведев возглавит новую структуру. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13 октября — в обзоре URA.RU:

Тихановская объявила ультиматум Лукашенко

  • Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула требования к действующему главе страны Александру Лукашенко. Она заявила, что с 25 октября у Лукашенко есть 13 дней на то, чтобы уйти со своего поста, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных. Если этого не произойдет, то с 26 октября в Белоруссии начнется национальная забастовка всех предприятий.

Лавров заявил о возможном прекращении общения с Евросоюзом

Россию планируют втянуть в карабахский конфликт

Путин возглавит Госсовет

Стали известны результаты проб воды на Камчатке

В России почти закончились места для больных коронавирусом

Цифровой рубль может убить банковский бизнес

  • По мнению экономистов, развитие цифрового рубля в России может обрушить банковский сектор. Таким мнением поделился в разговоре с URA.RU экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

В России подорожают лекарства

  • ФАС и Минздрав разрешат повышать цены на жизненно необходимые лекарства, в том случае, если они окажутся в дефиците из-за нерентабельности их производства. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.

Медведев возглавит комиссию по защите от инфекций

  • В России появится комиссия по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. Ее возглавит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Указ о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

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