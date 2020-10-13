Во время реставрации моста тюменцам перекрасили машины

Авто тюменца попало под краскопульт под Пермяковским мостом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Этой ночью в Тюмени один из автомобилистов пострадал от действий муниципальных рабочих. Машину тюменца забрызгало во время покрасочных работ под Пермяковским мостом. Эту информацию водитель озвучил в одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью под Пермяковским мостом работники „Тюменьгормост“ благополучно покрасили в серебряный цвет энное количество проезжающих машин, в том числе и нас. Будьте аккуратнее, при мне у них там что-то чуть не рвануло под давлением. С юридической практикой не совсем понятно. Работники, естественно, послали. Сказали, ничего не докажете. К счастью, есть видео с регистратора», — описал ситуацию пострадавший тюменец.

В пресс-службе администрации Тюмени URA.RU пояснили, что работы производились согласно правилам. «Работы были согласованны с ГИБДД. То есть на месте находился представитель полиции, который не давал машинам проехать в зону ведения покраски. Один из автомобилей прорвался сквозь ограничения и на него попали брызги. То есть водитель не выполнил требование сотрудника ГИБДД. В любом случае, ситуация будет урегулирована с привлечением страховой организации. Возможно, придется обращаться в суд», — рассказали URA.RU в мэрии.