Самое важное в России и в мире на 14 октября. Льготную ипотеку продлят, в РФ появилась вторая вакцина от коронавируса, окружение Путина попадет под санкции

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, зеленский владимир
Россия готова снять санкции в отношении Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Россия может ввести миротворцев в Карабах — Тихановской вручили премию Маккейна — Путин заявил о готовности снять санкции с Украины — Навальный назвал имена спонсоров — создана вторая российская вакцина от коронавируса. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14 октября — в обзоре URA.RU:

МИД России заявил о готовности введения миротворцев в Карабах

NYT раскрыла, кто попадет под санкции по делу Навального

Путин внес законопроект о Госсовете

Навальный назвал имена своих спонсоров

Создана вторая российская вакцина от коронавируса

Льготную ипотеку продлят до середины 2021 года

Россия открывает границы для трех стран

Россия снимет санкции с Украины

Тихановская получила американскую премию

В Киргизии назначили нового главу правительства

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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