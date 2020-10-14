Россия готова снять санкции в отношении Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Россия может ввести миротворцев в Карабах — Тихановской вручили премию Маккейна — Путин заявил о готовности снять санкции с Украины — Навальный назвал имена спонсоров — создана вторая российская вакцина от коронавируса. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 14 октября — в обзоре URA.RU:

МИД России заявил о готовности введения миротворцев в Карабах

NYT раскрыла, кто попадет под санкции по делу Навального

Страны-члены Евросоюза 15 октября проведут совещание по утверждению санкций в отношении граждан России.

По мнению издания The New York Times, в список ЕС по делу Навального будут включены замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и другие.

Путин внес законопроект о Госсовете

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. В новый орган войдут премьер-министр, спикеры Госдумы и Совфеда.

Навальный назвал имена своих спонсоров

Алексей Навальный назвал имена тех, кто оплатил его лечение в берлинской клинике Шарите на сумму 49 900 евро. Лечение Навального оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов.

Создана вторая российская вакцина от коронавируса

В России появилась вторая зарегистрированная вакцина от COVID. Ее создали специалисты центра «Вектор».

В центре имени Гамалеи сообщили, что вакцины существенно отличаются по воздействию на организм. Об этом URA.RU сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Льготную ипотеку продлят до середины 2021 года

Программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой в 6,5% продлят до середины 2021 года. Такую инициативу выдвинул президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Россия открывает границы для трех стран

С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

Россия снимет санкции с Украины

Президент России Владимир Путин поддержал идею частичного снятия санкций с предприятий Украины. Также Путин заявил, что Россия готова к восстановлению экономических отношений с Украиной.

Тихановская получила американскую премию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила премию имени Джона Маккейна, которую ей вручил неправительственный Международный республиканский институт США.

В Киргизии назначили нового главу правительства

Парламент Киргизии выбрал нового премьер-министра страны. Им стал бывший политзаключенный, оппозиционный депутат Садыр Жапаров.