Правительство РФ обсудит выделение денег на доплаты к пенсиям

В четверг правительство России рассмотрит на очередном заседании выделение субсидий регионам, необходимых для доплат к пенсии. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
«Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить выплату региональных социальных доплат к пенсии в полном объёме», — говорится в сообщении. Кроме того, кабмин обсудит выделение из резервного фонда денег на своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы.
Ранее стало известно, что в 2021 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) возрастет до максимума за пять лет — до 295 млрд рублей. В то же время, согласно проекту бюджета до 2023 года, дефицит будет покрыт его накоплениями.