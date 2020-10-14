14 октября 2020

Правительство РФ обсудит выделение денег на доплаты к пенсиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, пенсия, масочный режим
Власти обсудят региональные доплаты к пенсиям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В четверг правительство России рассмотрит на очередном заседании выделение субсидий регионам, необходимых для доплат к пенсии. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Принятие проекта распоряжения позволит субъектам Российской Федерации обеспечить выплату региональных социальных доплат к пенсии в полном объёме», — говорится в сообщении. Кроме того, кабмин обсудит выделение из резервного фонда денег на своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы.

Ранее стало известно, что в 2021 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) возрастет до максимума за пять лет — до 295 млрд рублей. В то же время, согласно проекту бюджета до 2023 года, дефицит будет покрыт его накоплениями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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