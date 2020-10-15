Пермская актриса ответила на новость о романе с Антоном Лапенко

Алена Михайлова рассказала, что у нее уже есть молодой человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская актриса из сериала «Чики» Алена Михайлова рассказала, что не встречается с актером театра и кино Антоном Лапенко. Такое заявление она сделала в интервью блогера Надежды Стрелец на YouTube.

«Люди выдумали [историю с Лапенко], раздули», — рассказала Михайлова. Раньше она не комментировала эту новость, потому что считала ее слишком глупой.

Актриса подчеркнула, что у нее есть молодой человек, который работает кинооператором. Он поддерживает актрису и помогает ей пережить эмоциональные кризисы, поделилась Михайлова.

Ранее Михайлову заметили с Лапенко на фестивале «Кинотавр», когда пара отдыхала в шезлонгах на пляже, передает агентство Nation News. Фанаты рассказали, что видели, как актеры обнимались. Михайлову и Лапенко объединяет работа в сериале «Чики». Там актриса играет главную роль, а Лапенко — эпизодическую.