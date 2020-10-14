Рабочий погиб на пермском предприятии

В Перми на территории предприятия «Прикамский картон» (входит в ГК ПЦБК) погиб рабочий. Об инциденте сообщает на своем официальном сайте Госинспекция труда в Пермском крае. По факту случившегося инспекцией проводится проверка.
«Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию смертельного несчастного случая, произошедшего на ООО „Прикамский картон“. Согласно информации, при выполнении работ на высоте кровельщик упал с крыши производственного здания, от полученных травм работник скончался», — информирует ведомство.
Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Материалы будут направлены в органы следствия. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ПЦБК не удалось, на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.
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