14 октября 2020
13 октября 2020

Рабочий погиб на пермском предприятии

© Служба новостей «URA.RU»
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Кровельщик сорвался с крыши во время работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на территории предприятия «Прикамский картон» (входит в ГК ПЦБК) погиб рабочий. Об инциденте сообщает на своем официальном сайте Госинспекция труда в Пермском крае. По факту случившегося инспекцией проводится проверка.

«Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию смертельного несчастного случая, произошедшего на ООО „Прикамский картон“. Согласно информации, при выполнении работ на высоте кровельщик упал с крыши производственного здания, от полученных травм работник скончался», — информирует ведомство.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Материалы будут направлены в органы следствия. Получить оперативный комментарий в пресс-службе ПЦБК не удалось, на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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