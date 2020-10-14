В городе Серов (Свердловская область) закончились места в морге. Об этом URA.RU сообщили представители местных ритуальных компаний. Тела покойных размещают на полу.
«Если бы заведующий [патологоанатомическим] отделением работал, как предписывают инструкции, этого скопления не было бы, — заявил URA.RU руководитель ритуального бюро «Обряд» в Серове Дмитрий Киреев. — На простой труп по закону дается 48 часов, а трупы с подозрением на COVID и пневмонию должны вскрываться в течение суток. Но ни в 24 часа, ни в 48 он не укладывается — отсюда такие «заторы».
По словам Киреева, видеокадры с трупами на полу, которые сняли журналисты в морге Серова, неудивительны. «Это даже не холодильник, это еще „предбанник“ морга, куда доставляют трупы из больницы и из других городов», — говорит похоронщик.
«Очередь» из трупов он объясняет тем, что серовский морг обслуживает не только Серов и Серовский район, но и все окрестные муниципалитеты — Верхотурье, Новую Лялю, Гари, Сосьву. «В последние дни к нам перенаправляют потоки пациентов из Нижнего Тагила и Качканара, хотя и „своим“ больным тесновато», — говорит Киреев.
«Директор Уральской мемориальной компании „Обряд“ Дмитрий Киреев незаконно проник в помещение морга, устроил скандал патологоанатомам, — заявил в свою очередь URA.RU пресс-секретарь городской больницы Серова Олег Романов. — На место был вызван наряд полиции. Правовую оценку действиям господина Киреева даст полиция. Комментировать опубликованное видео я не буду».