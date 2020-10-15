В Нагорном Карабахе ждут, что Россия введет миротворцев, которые помогут остановить конфликт Армении и Азербайджана. Однако там допускают, что этого не произойдет, так как вмешательство России может поставить крест на ее отношениях с Азербайджаном, что для РФ не выгодно. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали местные жители.
«Многое зависит от России. Нужно хотя бы притормозить боевые действия. Самостоятельно Баку не остановится. Они будут наступать, а мы — обороняться до конца, не сдадимся. Если понадобится, уйдем партизанить в горы и леса», — заявил представитель русской общины Карабаха Вадим, свою фамилию он просил не называть.
«Армения — закавказский плацдарм России. Если Россия уйдет, очень скоро турецкий флаг появится в Азербайджане. Россия нужна армянам, чтобы спастись, армяне России — чтобы удержаться на Южном Кавказе. Но Россия потеряет отношения с Азербайджаном, если вмешается в войну», — уверен он.
Схожего мнения придерживаются и другие жители республики. «Я думаю, Россия должна вмешаться. По крайней мере, дипломатически», — отметил таксист Самвел, также пожелавший не завывать свою фамилию. «Мы не понимаем, почему Москва нам не помогает», — добавил находящийся в отпуску военнослужащий карабахской армии Карен.
Новый конфликт начался в Карабахе 27 сентября. Азербайджанские подразделения атаковали позиции карабахской армии. Заключенное чуть позже перемирие было сорвано через некоторое время после того, как его объявили.
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