В Карабахе ждут, что РФ вмешается в конфликт с Азербайджаном. «Если понадобится, уйдем партизанить»

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч, город шуши, шушинский дом культуры
Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе ждут, что Россия введет миротворцев, которые помогут остановить конфликт Армении и Азербайджана. Однако там допускают, что этого не произойдет, так как вмешательство России может поставить крест на ее отношениях с Азербайджаном, что для РФ не выгодно. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали местные жители.

«Многое зависит от России. Нужно хотя бы притормозить боевые действия. Самостоятельно Баку не остановится. Они будут наступать, а мы — обороняться до конца, не сдадимся. Если понадобится, уйдем партизанить в горы и леса», — заявил представитель русской общины Карабаха Вадим, свою фамилию он просил не называть.

«Армения — закавказский плацдарм России. Если Россия уйдет, очень скоро турецкий флаг появится в Азербайджане. Россия нужна армянам, чтобы спастись, армяне России — чтобы удержаться на Южном Кавказе. Но Россия потеряет отношения с Азербайджаном, если вмешается в войну», — уверен он.

Схожего мнения придерживаются и другие жители республики. «Я думаю, Россия должна вмешаться. По крайней мере, дипломатически», — отметил таксист Самвел, также пожелавший не завывать свою фамилию. «Мы не понимаем, почему Москва нам не помогает», — добавил находящийся в отпуску военнослужащий карабахской армии Карен.

Новый конфликт начался в Карабахе 27 сентября. Азербайджанские подразделения атаковали позиции карабахской армии. Заключенное чуть позже перемирие было сорвано через некоторое время после того, как его объявили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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