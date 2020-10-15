Собянин объяснил, кто был инициатором новых ограничений в Москве

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Открытие Bullwar Bar. Тюмень, вечеринка, bullwar bar
Посетители ночных клубов Москвы должны будут проходить аутентификацию на входе Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ввести аутентификацию посетителей ночных клубов Москвы властей попросили сами владельцы этих заведений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 19 октября в Москве начнет работать аутентификация в ночных клубах — на входе в заведение посетителям нужно будет отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377, передает телеканал 360. Пользоваться системой будут более 500 ночных клубов и баров.

«Сами представители заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие», — заявил Собянин в эфире телеканал «Россия 1». По словам градоначальника, нововведение позволит выявлять контактных лиц в случае заражения коронавирусом и избежать закрытия клубов при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации.

Ранее Собянин заявлял, что текущая неделя в Москве станет решающей при принятии решений о введении новых ограничений. Эпидобстановка в Москве ухудшается. Уже известно, что с 19 октября в Москве прекратят работу кассы в учреждениях культуры — доступ будет осуществляться только по электронным билетам. Кроме того, ужесточат правила поездок в общественном транспорте — нарушителям масочно-перчаточного режима будут отказывать в проезде даже при купленном билете. Возвращают ограничения и учреждения образования — так, ВШЭ с 26 октября переводит все лекции в онлайн-формат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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