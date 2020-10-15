В России задумали эксперимент с выплатами зарплат и пособий

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц, который, возможно, коснется выплаты зарплат и пособий. Об этом журналистам рассказали в Центробанке.
«Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях», — приводит газета «Известия» сообщение регулятора.
В числе плюсов новой формы валюты в ЦБ отметили более низкие комиссии по сравнению с другими безналичными формами расчета, а также отсутствие необходимости в интернете. Цифровые рубли можно будет перевести с онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство. Запуск такого эксперимента, как ранее говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, может состояться в первой половине 2021 года.
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