15 октября 2020

В России задумали эксперимент с выплатами зарплат и пособий

© Служба новостей «URA.RU»
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В России опробуют использование цифрового рубля Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц, который, возможно, коснется выплаты зарплат и пособий. Об этом журналистам рассказали в Центробанке.

«Граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, хранящиеся на их банковских счетах. Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях», — приводит газета «Известия» сообщение регулятора.

В числе плюсов новой формы валюты в ЦБ отметили более низкие комиссии по сравнению с другими безналичными формами расчета, а также отсутствие необходимости в интернете. Цифровые рубли можно будет перевести с онлайн-кошелька на мобильный телефон или другое устройство. Запуск такого эксперимента, как ранее говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, может состояться в первой половине 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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