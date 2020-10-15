Россияне недополучили из-за карантина 16 млн средних зарплат

Из-за пандемии россияне недополучили больше 840 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На пике пандемии работающие россияне недосчитались 841 млрд рублей доходов. Об этом свидетельствуют расчеты за второй квартал этого года, приведенные в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР «Цена карантина».

«Эффект от ограничительных мер для доходов россиян достигал пика в апреле—мае, когда фонд оплаты труда сократился на 802 млрд рублей (минус 16,5%) к аналогичному периоду 2019 года. Если разделить эту сумму на среднемесячную зарплату за соответствующий период, то можно сделать вывод, что россияне в два весенних месяца недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат», — пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку.

Наибольшие потери понесли Москва и Санкт-Петербург, где фонд оплаты труда снизился на 243 и 69,8 млрд рублей соответственно. Также в лидерах оказались Московская область (65,4 млрд), краснодарский край (26,8 млрд), Татарстан (25,9 млрд) и Челябинская область (22,4 млрд). Полностью избежать сокращения фонда оплаты труда удалось только Еврейской автономной области. Помимо нее, доходы граждан почти не сократились в Чукотском и ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области. При этом, как отмечает издание, сокращение фондов в основном было связано не с массовыми увольнениями, а с неполной занятостью.