Житель Пуровского района сдал в металлолом 26 опор ЛЭП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальские власти приобретут защиту для медиков — в Новом Уренгое аэропорт потерял треть пассажиров — в Салехарде назначат нового заммэра — в Пуровском районе украли 26 опор ЛЭП. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

Власти Ямала готовятся ко второй волне COVID

Правительство ЯНАО закупает большую партию защитных медицинских костюмов для крупнейших больниц региона. Для медиков приобретут почти 100 тысяч одноразовых противочумных комбинезонов.

Аэрогавань Нового Уренгоя потеряла треть пассажиропотока

Аэропорт Нового Уренгоя потерял 30,5% пассажирского потока за девять месяцев этого года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В Салехарде будет назначен новый замглавы города

В начале ноября глава Салехарда Алексей Титовский назначит своим заместителем экс-депутата законодательного собрания округа Ивана Вершинина (ЛДПР). По информации инсайдеров, бывший парламентарий займется социально важными вопросами.

Злоумышленник украл 26 вышек ЛЭП

В Пуровском районе ЯНАО местный житель украл 26 опор резервной ЛЭП, которая была отключена. Он вывез вышки в Тюмень и сдал в металлолом.