15 октября 2020
14 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 16 октября. Аэропорт потерял треть пассажиров, для медиков купят 100 тысяч защитных костюмов

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Белый Яр после пожара. Курган , лэп, электровышка
Житель Пуровского района сдал в металлолом 26 опор ЛЭП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальские власти приобретут защиту для медиков — в Новом Уренгое аэропорт потерял треть пассажиров — в Салехарде назначат нового заммэра — в Пуровском районе украли 26 опор ЛЭП. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

Власти Ямала готовятся ко второй волне COVID

Аэрогавань Нового Уренгоя потеряла треть пассажиропотока

В Салехарде будет назначен новый замглавы города

Злоумышленник украл 26 вышек ЛЭП

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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