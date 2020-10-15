Житель Пуровского района сдал в металлолом 26 опор ЛЭП
Ямальские власти приобретут защиту для медиков — в Новом Уренгое аэропорт потерял треть пассажиров — в Салехарде назначат нового заммэра — в Пуровском районе украли 26 опор ЛЭП. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:
Власти Ямала готовятся ко второй волне COVID
- Правительство ЯНАО закупает большую партию защитных медицинских костюмов для крупнейших больниц региона. Для медиков приобретут почти 100 тысяч одноразовых противочумных комбинезонов.
Аэрогавань Нового Уренгоя потеряла треть пассажиропотока
- Аэропорт Нового Уренгоя потерял 30,5% пассажирского потока за девять месяцев этого года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В Салехарде будет назначен новый замглавы города
- В начале ноября глава Салехарда Алексей Титовский назначит своим заместителем экс-депутата законодательного собрания округа Ивана Вершинина (ЛДПР). По информации инсайдеров, бывший парламентарий займется социально важными вопросами.
Злоумышленник украл 26 вышек ЛЭП
- В Пуровском районе ЯНАО местный житель украл 26 опор резервной ЛЭП, которая была отключена. Он вывез вышки в Тюмень и сдал в металлолом.
Подписывайтесь на URA.RU в