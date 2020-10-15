Вузы Перми переходят на дистанционное обучение Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Вузы переходят на онлайн-обучение — депутата могут вызвать в суд — пермяк 771 раз пытался дозвониться до медицинского отделения — отделение на 300 коек откроют в горбольнице. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

ВШЭ переходит на дистант

Пермский филиал «Высшей школы экономики» переходил на онлайн-занятия из-за пандемии коронавируса. Очные лекции в аудиториях ВШЭ прекратятся с 26 октября.

Ранее на дистант перешел Пермский классический университет (ПГНИУ). Такой приказ подписал проректор вуза Павел Блусь.

Депутата ЗС могут вызвать в суд

Депутат заксобрания края Армен Гарслян может быть вызван в суд по делу бывшего вице-премьера правительства края Романа Кокшарова. Решение об этом принимается в прокуратуре.

Пермяк 771 раз пытался узнать результаты теста на COVID-19

Житель Перми 771 раз пытался дозвониться до инфекционного кабинета больницы, чтобы узнать результаты тестирования на коронавирус.

Для больных коронавирусом приготовили 300 коек

Более трехсот дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом планируется развернуть в горбольнице №2 имени Граля к 20 октября. Об этом сообщает минздрав региона.