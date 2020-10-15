Вузы Перми переходят на дистанционное обучение
Вузы переходят на онлайн-обучение — депутата могут вызвать в суд — пермяк 771 раз пытался дозвониться до медицинского отделения — отделение на 300 коек откроют в горбольнице. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:
ВШЭ переходит на дистант
- Пермский филиал «Высшей школы экономики» переходил на онлайн-занятия из-за пандемии коронавируса. Очные лекции в аудиториях ВШЭ прекратятся с 26 октября.
- Ранее на дистант перешел Пермский классический университет (ПГНИУ). Такой приказ подписал проректор вуза Павел Блусь.
Депутата ЗС могут вызвать в суд
- Депутат заксобрания края Армен Гарслян может быть вызван в суд по делу бывшего вице-премьера правительства края Романа Кокшарова. Решение об этом принимается в прокуратуре.
Пермяк 771 раз пытался узнать результаты теста на COVID-19
- Житель Перми 771 раз пытался дозвониться до инфекционного кабинета больницы, чтобы узнать результаты тестирования на коронавирус.
Для больных коронавирусом приготовили 300 коек
- Более трехсот дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом планируется развернуть в горбольнице №2 имени Граля к 20 октября. Об этом сообщает минздрав региона.
Подписывайтесь на URA.RU в