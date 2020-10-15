15 октября 2020
14 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 16 октября. Вузы переходят на дистанционное обучение, откроется госпиталь на 300 коек

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, университет, пгниу, пгу, город пермь
Вузы Перми переходят на дистанционное обучение Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Вузы переходят на онлайн-обучение — депутата могут вызвать в суд — пермяк 771 раз пытался дозвониться до медицинского отделения — отделение на 300 коек откроют в горбольнице. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 16 октября — в обзоре URA.RU:

ВШЭ переходит на дистант

Депутата ЗС могут вызвать в суд

  • Депутат заксобрания края Армен Гарслян может быть вызван в суд по делу бывшего вице-премьера правительства края Романа Кокшарова. Решение об этом принимается в прокуратуре.

Пермяк 771 раз пытался узнать результаты теста на COVID-19

  • Житель Перми 771 раз пытался дозвониться до инфекционного кабинета больницы, чтобы узнать результаты тестирования на коронавирус.

Для больных коронавирусом приготовили 300 коек

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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