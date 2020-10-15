СМИ: в ростовской больнице пациенты ночевали в палате с трупом

Пожилым пациентам пришлось ночевать в одной палате с трупом, утверждает собеседница издания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из отделений центральной больницы Кагальницкого района (Ростовская область) пациентам пришлось провести ночь в палате с трупом. Об этом журналистам рассказала внучка одной из пациенток.

Инцидент, по ее словам, произошел в инфекционном отделении. Родственники пришли навестить бабушку, поскольку о ее состоянии им не сообщали несколько дней. В палате они увидели труп другого пациента, который якобы пролежал там больше 12 часов.

«При входе никакого персонала не было, маме и тёте никто не препятствовал и документы не спрашивал. Они вошли в 3 палату и увидели этот ужас. На видео видно, что никто из персонала не просит выйти из палаты, или что там нельзя находиться. На видео отчётливо слышно, как одна из женщин говорит, что пациент умер ночью», — приводит издание «Подъем» слова собеседницы.

При этом она сказала, что накануне ей звонил главный врач — грозил подать в суд за клевету и штрафом в 5 млн рублей. По его словам, труп находился в палате всего пару часов, а видеосъемка велась без согласия пациентов. Сама женщина говорит, что пациентки не были против съемки и подтверждали, что «пациент умер ночью и лежал там еще в 11:00 часов утра». Палата, говорит собеседница издания, была закрыта, окна — тоже, внутри было жарко.

«Хочу отметить, что изначально табличка инфекционного отделения на двери присутствовала, но после публикации видео в интернете табличку поменяли на „вход посторонним запреще?н“, утверждают, что это не инфекционное, а терапевтическое отделение, хотя это ничего не меняет», — добавила женщина.

В региональном пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом, как пишет издание Rostovgazeta, опубликованное видео назвали фейком. Там сказали, что видео снято не в инфекционном, а терапевтическом отделении, что женщина проникла в палату без разрешения медперсонала, и что о времени смерти пациента ей ничего не известно. «По факту клеветы и размещения недостоверной информации работает полиция», — говорится в сообщении.