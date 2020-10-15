Собянин назвал заказухой критику прививок от коронавируса

Информационные кампании в Москве против вакцинации от коронавируса заказали конкуренты, чтобы раньше выйти на рынок со своим препаратом. С таким заявлением выступил мэр столицы России Сергей Собянин.
«Я думаю, что большая часть этой кампании — это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок. По крайней мере, к российской вакцине мы видим именно такое отношение», — признался градоначальник в интервью ТАСС. Собянин также обратил внимание, что в Москве нет кампаний против прививок от гриппа, пневмококка и прочих инфекций. По его мнению, конкуренты хотят дискредитировать именно препарат от COVID-19.
Также Собянин напомнил, что сам сделал прививку против коронавируса. Отечественный препарат от инфекции он назвал эффективным и качественным. «Другой вопрос, что мы можем сколько угодно агитировать прививаться, но пока массового производства отечественной вакцины нет, как любой другой», — сказал мэр. Собянин надеется, что до конца года в столице начнется массовая вакцинация от коронавируса.
В августе в России зарегистрировали первый препарат против COVID-19 «Спутник V», а осенью стартовал третий этап испытаний сыворотки, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Но некоторые врачи считают, что безопаснее другая отечественная вакцина — «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор».
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