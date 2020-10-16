Собянин раскрыл, чем обязан Тюмени

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что без опыта, полученного в Тюмени, он не справился бы с управлением столицей страны. Об этом чиновник рассказал в интервью ТАСС.
«Придя в Москву, я в полной мере использовал опыт, который накопил до этого руководя большой Тюменской областью. Глубинные системные проблемы — они очень похожи. Поэтому без этого опыта мне, наверное, не удалось бы справиться с теми проблемами, которые, естественно, были в Москве, и решить их таким образом не удалось бы», — подчеркнул Собянин.
Сергей Собянин занимал должность губернатора Тюмени с 2001 по 2005 годы. После этого он пошел на повышение — стал руководителем администрации президента РФ. С 2010 года занимает пост мэра Москвы.
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