Собянин раскрыл, чем обязан Тюмени

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, собянин сергей, портрет
Сергей Собянин признателен опыту, полученному в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что без опыта, полученного в Тюмени, он не справился бы с управлением столицей страны. Об этом чиновник рассказал в интервью ТАСС.

«Придя в Москву, я в полной мере использовал опыт, который накопил до этого руководя большой Тюменской областью. Глубинные системные проблемы — они очень похожи. Поэтому без этого опыта мне, наверное, не удалось бы справиться с теми проблемами, которые, естественно, были в Москве, и решить их таким образом не удалось бы», — подчеркнул Собянин.

Сергей Собянин занимал должность губернатора Тюмени с 2001 по 2005 годы. После этого он пошел на повышение — стал руководителем администрации президента РФ. С 2010 года занимает пост мэра Москвы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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