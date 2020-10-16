16 октября 2020

Под обстрел в столице Карабаха попали гостиница и жилые дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снаряд прилетел в пустой номер в гостинице, но осколки травмировали людей в соседних комнатах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Под ночной обстрел столицы Нагорного Карабаха Степанакерта попали жилые дома, гостиница и магазины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

При обстреле сильно пострадали жилой дом в частном секторе и магазины на одном из центральных проспектов. Также под обстрел попала гостиница FD Sofia. Снаряд прилетел в пустой номер, люди в соседних комнатах пострадали от осколков, которые разлетелись сквозь стены. Сейчас коммунальные службы и хозяева магазинов ликвидируют последствия разрушений.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Страны обвинили друг друга в военных действиях на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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