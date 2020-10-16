Под ночной обстрел столицы Нагорного Карабаха Степанакерта попали жилые дома, гостиница и магазины. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
При обстреле сильно пострадали жилой дом в частном секторе и магазины на одном из центральных проспектов. Также под обстрел попала гостиница FD Sofia. Снаряд прилетел в пустой номер, люди в соседних комнатах пострадали от осколков, которые разлетелись сквозь стены. Сейчас коммунальные службы и хозяева магазинов ликвидируют последствия разрушений.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Страны обвинили друг друга в военных действиях на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться.
Подписывайтесь на URA.RU в