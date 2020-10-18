Директора челябинского дайвинг-клуба нашли убитым на пляже

Дайвера обнаружили мертвым на пляже озера Увильды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель дайвинг клуба Леонид Красильников был обнаружен убитым на пляже озера Увильды (Челябинская область). Об этом сообщают в региональном следственном управлении Следственного комитета. Подозреваемый в убийстве задержан.

«В ночь с 11 на 12 октября на базе отдыха „Янтарь“ во время распития алкоголя произошел конфликт. Охранник нанес несколько ударов ножом инструктору по дайвингу, сбросил тело в воду и скрылся. В эти выходные его задержали в одном из населенных пунктов Аргаяшского района», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. При этом имя и фамилию в управлении называть не стали. Однако источники в правоохранительных органах сообщают, что убитым оказался директор дайвинг-клуба Леонид Красильников.

В следственном управлении добавили, что в данный момент подозреваемому предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 (убийство). Он помещен в СИЗО.