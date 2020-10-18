Власти объяснили, почему скорая в Кургане возила бытовую технику

Курганские власти нашли скорую, которая перевозила технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти установили, что автомобиль скорой помощи, который помогал перевозить бытовую технику, принадлежит одной из районный больниц. Водителя обещают наказать. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области, комментируя появившееся в соцсети фото.

«Машина, которая запечатлена на снимке, принадлежит одной из районный больниц. Она не используется для оказания срочной медицинской помощи, ее используют вспомогательные службы. Проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств», — отметили в правительстве региона.

По официальной информации, водитель по своей инициативе решил доставить груз в личных целях. При этом он знал, что использование служебного автотранспорта в личных целях запрещено. «Водитель будет наказан. С сотрудниками больниц еще раз будет проведена беседа о недопустимости использования служебного транспорта в личных целях», — говорится в комментарии департамента.

Ранее агентство сообщало, что в Кургане машина с обозначением скорой медицинской помощи помогала перевозить бытовую технику. Служебный автомобиль курганцы заметили возле дома №31г на ул. Дзержинского. Фото было выложено в соцсети.