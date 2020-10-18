Крупный ритейлер лишает жителей ХМАО работы

Территорию одного из самых старых рынков Нижневартовска отдали сетевому гипермаркету «Пятерочка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцы крытого рынка в 7 микрорайоне Нижневартовска уведомили своих арендаторов о необходимости покинуть территорию до 1 ноября. На месте рынка, который с 2004 года обеспечивал рабочими местами несколько десятков предпринимателей, будет работать сетевой гипермаркет «Пятерочка», рассказали URA.RU в администрации рынка.

«Все договоры с предпринимателями расторгаются с 1 ноября. До 5 ноября мы должны вывезти все торговое оборудование, сюда зайдет „Пятерочка“. Местных никого не останется», — рассказали журналисту агентства по телефону.

По словам предпринимателей, с которыми удалось пообщаться журналисту URA.RU, кто-то нашел новые места — в основном это касается торговцев непродовольственными товарами. Другие же — по большей части продавцы овощей и фруктов — готовятся распродать товар и полностью уйти из бизнеса.

Па данным базы данных СБИС, директором ООО «Рынок „7 Микрорайон“», является Марина Антонюк. В администрации рынка ее телефон называть отказались. Из-за этого выяснить причину продажи рынка не удалось. Не удалось узнать подробности сделки и планы на развитие в компании X5 Retail Group (управляет магазинами торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток»). Туда отправлен официальный запрос, на момент публикации новости ответ не поступил.

Это уже второй рынок в Нижневартовске за полгода, который занимает «Пятерочка». Ранее URA.RU писало, что бизнесмены даже обратились к президенту России Владимиру Путину, чтобы он вмешался в ситуацию.