Опальный вице-мэр из ХМАО вышел на работу со скандалом

В администрации Нефтеюганска начался новый раунд аппаратных войн Фото: Алексей Петров © URA.RU

Заместитель главы Нефтеюганска Сергей Лагойда, восстановленный в должности по решению окружного суда, вышел на работу и в первый же день успел вступить в аппаратное противостояние с руководством мэрии. Об этом URA.RU сообщил сам чиновник.

«Для меня ввели новую должность заместителя главы города, хотя по решению суда должны были восстановить в прежней. Свой функционал я пока не понимаю. Заработная плата за период незаконного увольнения и моральный ущерб в размере пяти тысяч рублей мне так и не выплачен пока. Намерен по этому поводу обратиться в Следственный комитет», — сообщил Лагойда.

Дозвониться до главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева на момент публикации материала не удалось. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что в мэрии пока ведутся консультации, как в этой ситуации вести себя дальше.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с журналистом агентства предположил, что с возращением Лагойды в администрацию города возник очаг напряжения. «В любом случае на межличностном уровне конфликт будет иметь постоянное выражение, то усиливаясь, то ослабевая. Обе стороны будут постоянно ловить друг друга на каких-то промахах и ошибках», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что Лагойда уже второй раз восстанавливается в городской администрации по решению суда. Предыдущее увольнение вице-мэра привело к обыскам и попытке возбудить уголовное дело против главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева.