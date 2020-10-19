Аналитики сообщили о рекордном скачке цен на подсолнечное масло

На прошлой неделе в РФ резко выросли цены на сырое подсолнечное масло, сообщили аналитики центра «Совэкон». Пока речь идет об оптовом рынке, но эксперты говорят, что в конечном итоге это неизбежно приведет к увеличению стоимости розницы.
Средние котировки укрепились на 6,6% — до нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну. Также серьезно подорожал и подсолнечник. «Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые за неделю выросли в итоге на 2 000-4 000 рублей за тонну», — приводит «Интерфакс» сообщение аналитического центра.
Как ранее сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, сложившаяся ситуация скажется на розничных ценах — бутылка маска может подорожать «процентов на 20». «Переработка и так на уровне нескольких процентов маржинальности, даже иногда уходит в минус. Нет никакой возможности компенсировать подобный рост цен на сырье. Соответственно, мы увидим достаточно дорогое масло в рознице», — говорил эксперт.
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