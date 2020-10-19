19 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 20 октября. Глава ГИБДД стал фигурантом уголовного дела, отца Сергия отлучили от церкви

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Опального отца Сергия отлучили от церкви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокинский лишился поддержки Цуканова — схиигумена Сергия отлучили от церкви — глава ГИБДД обвиняется в превышении полномочий — в Новоуральске будут судить шпиона — «ВСМПО-Ависма» отзывает иск к бывшему руководителю. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:

Мэр Екатеринбурга потерял поддержку полпреда

Отца Сергия отлучили от церкви

  • Патриарх Кирилл отлучил от церкви настоятеля Среднеуральского монастыря и бывшего схиигумена Сергия.

На начальника ГИБДД Нижнего Тагила возбудили уголовное дело

В «атомном» городе рассмотрят дело о гостайне

  • Горсуд Новоуральска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» Тараса Крокоса, которого обвиняют в передаче за рубеж важных данных.

«ВСМПО-Ависма» отказалась от претензий к бывшему директору

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...