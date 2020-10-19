Опального отца Сергия отлучили от церкви
Высокинский лишился поддержки Цуканова — схиигумена Сергия отлучили от церкви — глава ГИБДД обвиняется в превышении полномочий — в Новоуральске будут судить шпиона — «ВСМПО-Ависма» отзывает иск к бывшему руководителю. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:
Мэр Екатеринбурга потерял поддержку полпреда
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский больше не сможет рассчитывать на поддержку полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.
Отца Сергия отлучили от церкви
- Патриарх Кирилл отлучил от церкви настоятеля Среднеуральского монастыря и бывшего схиигумена Сергия.
На начальника ГИБДД Нижнего Тагила возбудили уголовное дело
- В отношении начальника городского отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.
В «атомном» городе рассмотрят дело о гостайне
- Горсуд Новоуральска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» Тараса Крокоса, которого обвиняют в передаче за рубеж важных данных.
«ВСМПО-Ависма» отказалась от претензий к бывшему директору
- Корпорация «ВСМПО-Ависма» подала заявление о мировом соглашении по иску на четыре миллиарда рублей к бывшему гендиректору Михаилу Воеводину.
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