Опального отца Сергия отлучили от церкви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокинский лишился поддержки Цуканова — схиигумена Сергия отлучили от церкви — глава ГИБДД обвиняется в превышении полномочий — в Новоуральске будут судить шпиона — «ВСМПО-Ависма» отзывает иск к бывшему руководителю. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:

Мэр Екатеринбурга потерял поддержку полпреда

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский больше не сможет рассчитывать на поддержку полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.

Отца Сергия отлучили от церкви

Патриарх Кирилл отлучил от церкви настоятеля Среднеуральского монастыря и бывшего схиигумена Сергия.

На начальника ГИБДД Нижнего Тагила возбудили уголовное дело

В отношении начальника городского отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

В «атомном» городе рассмотрят дело о гостайне

Горсуд Новоуральска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» Тараса Крокоса, которого обвиняют в передаче за рубеж важных данных.

«ВСМПО-Ависма» отказалась от претензий к бывшему директору

Корпорация «ВСМПО-Ависма» подала заявление о мировом соглашении по иску на четыре миллиарда рублей к бывшему гендиректору Михаилу Воеводину.