С экс-министра Абызова взыскали более 32 миллиардов рублей

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Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, абызов михаил, портрет
Деньги, взысканные с Михаила Абызова, обратят в доход государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей. Решение вынес Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры.

«Исковые требования полностью удовлетворены», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда. Уточняется, что деньги должны быть обращены в доход государства: прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

Абызова арестовали 27 марта прошлого года по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в размере 4 млрд рублей. По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов выводил похищенные деньги за рубеж. Как утверждается в иске Генпрокуратуры, все это время он скрывал от администрации президента и органов, контролирующих исполнение антикоррупционного законодательства, свое участие в капитале нескольких компаний. Проверка также показала, что в 2018 году Михаил Абызов принимал непосредственное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО», а на его счета поступило 32,5 млрд рублей от иностранных компаний, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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