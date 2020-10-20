С экс-министра Абызова взыскали более 32 миллиардов рублей

С бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей. Решение вынес Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры.
«Исковые требования полностью удовлетворены», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда. Уточняется, что деньги должны быть обращены в доход государства: прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
Абызова арестовали 27 марта прошлого года по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в размере 4 млрд рублей. По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов выводил похищенные деньги за рубеж. Как утверждается в иске Генпрокуратуры, все это время он скрывал от администрации президента и органов, контролирующих исполнение антикоррупционного законодательства, свое участие в капитале нескольких компаний. Проверка также показала, что в 2018 году Михаил Абызов принимал непосредственное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО», а на его счета поступило 32,5 млрд рублей от иностранных компаний, напоминает «Национальная служба новостей».
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