Глава региона Дмитрий Махонин обсудит бюджет Пермского края с депутатами
Махонин проведет первое совещание с депутатами — соцработники будут получать выплаты — в аптеках закончились антибиотики — прокуратура проверила причины выселения студентов из общежития. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:
Глава региона обсудит бюджет с депутатами
- Губернатор региона Дмитрий Махонин 22 октября впервые обратится к депутатам краевого законодательного собрания в формате видеосвязи. Послание избранного главы будет посвящено бюджету края на предстоящие три года.
Власти продлили выплаты соцработникам
- Стимулирующие выплаты соцработникам, которые работают в условиях коронавируса, будут продлены. Соответствующее распоряжение подписал глава края Дмитрий Махонин.
В регионе образовался дефицит антибиотиков
- Росздравнадзор зафиксировал повышенный спрос на антибиотики в аптеках края из-за ситуации с коронавирусом. В некоторых аптеках отмечено отсутствие препаратов.
Прокуратура заступилась за студентов
- Пермская транспортная прокуратура после проверки решила, что выселение студентов Пермского института желдортанспорта из общежития было незаконным.
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