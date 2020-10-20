20 октября 2020
19 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 21 октября. Выплаты соцработникам продлят, в аптеках не хватает антибиотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, махонин дмитрий
Глава региона Дмитрий Махонин обсудит бюджет Пермского края с депутатами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Махонин проведет первое совещание с депутатами — соцработники будут получать выплаты — в аптеках закончились антибиотики — прокуратура проверила причины выселения студентов из общежития. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:

Глава региона обсудит бюджет с депутатами

  • Губернатор региона Дмитрий Махонин 22 октября впервые обратится к депутатам краевого законодательного собрания в формате видеосвязи. Послание избранного главы будет посвящено бюджету края на предстоящие три года.

Власти продлили выплаты соцработникам

  • Стимулирующие выплаты соцработникам, которые работают в условиях коронавируса, будут продлены. Соответствующее распоряжение подписал глава края Дмитрий Махонин.

В регионе образовался дефицит антибиотиков

  • Росздравнадзор зафиксировал повышенный спрос на антибиотики в аптеках края из-за ситуации с коронавирусом. В некоторых аптеках отмечено отсутствие препаратов.

Прокуратура заступилась за студентов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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