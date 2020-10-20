Найден виновник провала дороги на новой тюменской развязке

Провал дороги на тюменской развязке случился из-за порыва на водопроводе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Компания «Мостострой-11» нашла причину происшествия на развязке 30 лет Победы—Мельникайте в Тюмени и установила ответственного за инцидент. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. ЧП случилось сегодня утром, когда под колесами автобуса провалилось дорожное полотно.

«Нарушение дорожного покрытия произошло по причине порыва водопровода. Его повреждение повлекло вымывание песчаного основания из-под полотна проезжей части. Переустройство сетей водоснабжения выполняло ЗАО „Водоканал-2“. В рамках гарантийных обязательств оно устранит порыв», — сообщили URA.RU в компания «Мостострой-11».

ЗАО «Водоканал-2» — один из 13 субподрядчиков, работавших над реконструкцией развязки. Все восстановительные работы на участке обещают закончить до 20:00 завтрашнего дня.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени запустили движение по дорожной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Этот проект обошелся бюджету в 2 млрд рублей.