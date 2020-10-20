20 октября 2020

Найден виновник провала дороги на новой тюменской развязке

© Служба новостей «URA.RU»
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Провал дороги на тюменской развязке случился из-за порыва на водопроводе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Компания «Мостострой-11» нашла причину происшествия на развязке 30 лет Победы—Мельникайте в Тюмени и установила ответственного за инцидент. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. ЧП случилось сегодня утром, когда под колесами автобуса провалилось дорожное полотно.

«Нарушение дорожного покрытия произошло по причине порыва водопровода. Его повреждение повлекло вымывание песчаного основания из-под полотна проезжей части. Переустройство сетей водоснабжения выполняло ЗАО „Водоканал-2“. В рамках гарантийных обязательств оно устранит порыв», — сообщили URA.RU в компания «Мостострой-11».

ЗАО «Водоканал-2» — один из 13 субподрядчиков, работавших над реконструкцией развязки. Все восстановительные работы на участке обещают закончить до 20:00 завтрашнего дня.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени запустили движение по дорожной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Этот проект обошелся бюджету в 2 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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