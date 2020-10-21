Вторую ветку метро в Екатеринбурге не будут строить еще два-три года
Не исключается введение дистанта — в Нижнем Тагиле начали процесс объединения больниц — метро Екатеринбурга пока не будут строить — уральский завод накажут за некачественные аппараты ИВЛ — металлургический завод подал икс к авиастроителям. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:
Школьники Екатеринбурга могут перейти на дистант
- В Екатеринбурге не исключаются возможность введения дистанционного обучения после осенних каникул. Несколько собеседников URA.RU, дети которых учатся в городских школах, сообщили, что об этом их предупредили учителя.
В Нижнем Тагиле могут объединить все больницы
- Все городские больницы Нижнего Тагила планируется объединить в одну с центром в ЦГБ №1. Об этом сообщили два источника в медицинских кругах.
Строительство метро в Екатеринбурге отложено
- Начало строительства второй ветки метро в Екатеринбурге отложено на два-три года по причине отсутствия финансирования. Об этом заявил сенатор Аркадий Чернецкий на международном строительном форуме.
Завод оштрафуют из-за бракованных аппаратов ИВЛ
- Уральский приборостроительный завод, который производит уникальные аппараты ИВЛ, будет оштрафован на 500 тысяч рублей за реализацию некачественной медицинской техники.
Уральские металлурги судятся с Ростехом
- Каменск-Уральский металлургический завод требует 10 млн рублей с авиастроительной компании «Сухой» из корпорации Ростех. Заседание суда пока не назначено.
Подписывайтесь на URA.RU в