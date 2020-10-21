21 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 22 октября. Строительство метро отложили, в Нижнем Тагиле объединят больницы

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Пресс-тур «Развитие метрополитена в Екатеринбурге». Екатеринбург, схема метрополитена, екатеринбургский метрополитен, метрополитен, вагон метро
Вторую ветку метро в Екатеринбурге не будут строить еще два-три года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не исключается введение дистанта — в Нижнем Тагиле начали процесс объединения больниц — метро Екатеринбурга пока не будут строить — уральский завод накажут за некачественные аппараты ИВЛ — металлургический завод подал икс к авиастроителям. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:

Школьники Екатеринбурга могут перейти на дистант

В Нижнем Тагиле могут объединить все больницы

Строительство метро в Екатеринбурге отложено

  • Начало строительства второй ветки метро в Екатеринбурге отложено на два-три года по причине отсутствия финансирования. Об этом заявил сенатор Аркадий Чернецкий на международном строительном форуме.

Завод оштрафуют из-за бракованных аппаратов ИВЛ

Уральские металлурги судятся с Ростехом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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