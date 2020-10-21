21 октября 2020
20 октября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 22 октября. Обновлен рекорд по числу погибших от COVID, назначены новые судьи

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Виды Тобольска, автобус
Тендер на перевозку пассажиров в Тобольске выиграл депутат гордумы (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — в Тобольске депутат выиграл конкурс на перевозку горожан — в Тюмени назначены новые судьи — увеличился спрос на загородное жилье. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:

Обновлен антирекорд по смертям от коронавируса

В Тобольске предприятие депутата гордумы выиграло тендер

Назначены новые судьи

  • Новым председателем Тюменского районного суда стал Станислав Огорельцев. Также на должности судей Ленинского районного суда Тюмени были назначены Юлия Мурай и Ольга Крошухина.

Увеличился спрос на загородное жилье

  • Спрос на загородное жилье в регионе за 2020 год увеличился на 46%. Эксперты связывают этот рост с пандемией коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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