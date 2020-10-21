Тендер на перевозку пассажиров в Тобольске выиграл депутат гордумы (архивное фото)
Умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — в Тобольске депутат выиграл конкурс на перевозку горожан — в Тюмени назначены новые судьи — увеличился спрос на загородное жилье. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:
Обновлен антирекорд по смертям от коронавируса
- За прошедшие сутки в Тюмени скончались четыре человека с коронавирусом. Это стало наибольшим показателем с начала эпидемии.
В Тобольске предприятие депутата гордумы выиграло тендер
- Автотранспортное предприятие, директором которого является депутат гордумы Сергей Кугаевский, выиграло тендер на перевозку горожан. Оно стало единственным участником конкурса.
Назначены новые судьи
- Новым председателем Тюменского районного суда стал Станислав Огорельцев. Также на должности судей Ленинского районного суда Тюмени были назначены Юлия Мурай и Ольга Крошухина.
Увеличился спрос на загородное жилье
- Спрос на загородное жилье в регионе за 2020 год увеличился на 46%. Эксперты связывают этот рост с пандемией коронавируса.
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