Специалисты научного центра «Вектор„разрабатывают единую вакцину от коронавируса и гриппа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 октября, — 316-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 226-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 438 658, достигнув отметки в 41 456 936. Из них выздороветь удалось уже 30 761 645 пациентам (+234 676). Жертвами COVID-19 стали 1 138 793 человека (+6 731).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 580 453 американцам. Следом идут Индия (7 705 158) и Бразилия (5 300 649). Россия в этом списке занимает четвертое, а среди стран Европы — первое место с показателем 1 447 335.

Вакцина и лекарство

Специалисты научного центра «Вектор» разрабатывают единую вакцину от коронавируса и гриппа. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов. По его словам, актуальность препарата обусловлена тем, что одновременное заражение гриппом и COVID значительно усугубляет течение болезни и летальность.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса. По его словам, лекарства никогда не смогут стать альтернативой вакцин, поскольку они только профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса.

Ситуация в России

За прошедшие сутки в России количество новых случаев заражения составило 15 700 человек. Таким образом, с начала пандемии вирус диагностирован уже у 1 447 335 человек. За сутки скончались 317 человек, что на 48 человек больше, чем днем ранее и является рекордом с начала пандемии. Президент РФ Владимир Путин отметил, что смертность от COVID в РФ выросла по сравнению с показателями весны из-за четкой фиксации причин летального исхода.

При этом он заявил, что российские медики научились бороться с вирусом, несмотря на рост заболеваемости. Глава государства пообещал не вводить тотальные ограничения из-за распространения инфекции. Но точечные меры по борьбе с распространением вируса в стране, по его мнению, оправданы.

В России не обсуждается возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко. Закрывать студенческие общежития в связи с пандемией также не планируется. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, все решения сегодня принимаются исходя из ситуации в конкретной местности, конкретном регионе.

Общее количество заболевших коронавирусом в России увеличится в три раза, а жертвами инфекции станут более 50 тысяч человек. Такие данные следуют из математической модели Центра мониторинга биологических рисков (ФГБУ «ЦСП» ФМБА), имеющейся в распоряжении URA.RU.

Ситуация в мире

Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca и оксфордского университета. Точная причина смерти пока не сообщается.

Всего 75 минут спорта в неделю на треть снижают вероятность госпитализации при COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Сан-Паулу. Исследователи провели опрос среди тысячи добровольцев, которые вылечились от COVID-19. Затем их разделили на две группы по уровню физической активности. В первую попали пациенты, которые уделяли спорту хотя бы 20 минут в день. Вторая группа состояла из тех, кто почти не делал физические упражнения.