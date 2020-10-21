В Златоусте уволили учительницу за матерные ролики в Instagram

Учитель обвинила в произошедшем своего молодого человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Златоусте учительница из школы №9 выкладывала матерные ролики из школьного кабинета в Instagram. Об этом сообщили в паблике «ЧП ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».

«Чей преподаватель выкладывает видео детей из школы в Инстаграм и пишет: „залипаем со спиногрызами“? Уволить надо за такое сразу», — пишут в социальной сети. На некоторых видеозаписях она открывала рот под песни в которых употребляются матерные слова. Аккаунт учительницы в Instagram уже удален.

В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU сообщили, что преподавателя сначала отстранили от работы, а потом уволили. «Со слов самой учительницы, это месть со стороны ее парня», — уточнили в мэрии. На момент публикации новости до самой школы дозвониться не удалось, трубку в учебном заведении постоянно сбрасывали.