С 26 октября культурные учреждения Пермского края будут работать с ограничениями
Учреждения культуры будут работать с ограничениями — в крае выбрали бизнес-омбудсмена — назначен директор крупного завода — пермяки начали скупать загородную недвижимость. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:
Проведение культурных мероприятий будет ограничено
- Учреждения культуры края с 26 октября вводят ограничительные меры в связи с коронавирусом. Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения две недели не будут принимать зрителей.
Выбран бизнес-омбудсмен края
- Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае утвержден Павел Новоселов. Его назначение поддержали депутаты законодательного собрания на заседании 22 октября.
Назначен новый директор пермского завода
- Исполнительным директором машзавода Дзержинского в Перми назначен Александр Голец. Он приступит к своим обязанностям с 23 октября, пояснил URA.RU источник на предприятии.
Растет спрос на загородную недвижимость
- Жители края стали скупать загородные дома из-за пандемии коронавируса. Спрос на недвижимость за пределами городов не снижается, что не характерно для осени. Это выяснил корреспондент URA.RU, опросив специалистов.
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