22 октября 2020
21 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 23 октября. Введены новые ограничения, в регионе появился новый бизнес-омбудсмен

© Служба новостей «URA.RU»
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С 26 октября культурные учреждения Пермского края будут работать с ограничениями Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Учреждения культуры будут работать с ограничениями — в крае выбрали бизнес-омбудсмена — назначен директор крупного завода — пермяки начали скупать загородную недвижимость. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:

Проведение культурных мероприятий будет ограничено

Выбран бизнес-омбудсмен края

  • Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае утвержден Павел Новоселов. Его назначение поддержали депутаты законодательного собрания на заседании 22 октября.

Назначен новый директор пермского завода

  • Исполнительным директором машзавода Дзержинского в Перми назначен Александр Голец. Он приступит к своим обязанностям с 23 октября, пояснил URA.RU источник на предприятии.

Растет спрос на загородную недвижимость

  • Жители края стали скупать загородные дома из-за пандемии коронавируса. Спрос на недвижимость за пределами городов не снижается, что не характерно для осени. Это выяснил корреспондент URA.RU, опросив специалистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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