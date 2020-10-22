22 октября 2020

Названы сферы, где нужны новые работники

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Сферы маркетинга, финансов и страхования нуждаются в новых сотрудниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В третьем квартале 2020 года — после снятия большинства карантинных ограничений — в России вырос спрос на специалистов в маркетинге, рекламе и страховой сфере. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Работа.ру» после исследования рынка труда.

«За июль—сентябрь по сравнению со вторым кварталом резко вырос спрос на специалистов в маркетинге и рекламе (+86%), в области финансов и страхования (+80%), в ИТ и телекоме (+73%)», — приводит данные РБК. В исследовании также сообщается, что на 65% увеличилось число вакансий в производстве, вдвое — в сфере услуг. На 35% усилилась потребность в строителях, специалистах индустрии красоты и здоровья. Вместе с тем более чем на четверть сократилось число вакансий в областях культуры, образования и государственной службы, на 18% — в сфере транспорта и логистики. Практически не изменилась ситуация на рынке офисной службы и бизнес-услуг.

В исследовании подчеркивается, что общее число вакансий с весеннего периода увеличилось на 16%. Это говорит о том, что российский бизнес восстанавливается после карантина, уточняют авторы. В частности, 36% работодателей частично восстановили производство, еще четверть — полностью оправились от потерь.

Ранее сообщалось, что из-за введенных ограничений в Россию не могут приехать мигранты. Это негативно сказывается на сфере услуг, в которой остается множество свободных вакансий, передает «Утро.ру». При этом пик безработицы в стране, по прогнозу Минтруда РФ, должен пройти осенью, пишет VSE42.Ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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