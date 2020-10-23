Сегодня, 23 октября, — 317-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 227-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 503 129 человека, достигнув отметки в 41 960 065. Из них выздоровели 31 077 084 пациента (+280 919). Жертвами COVID-19 стали 1 145 028 человека (+6 245).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 657 966 американцам. Следом идут Индия (7 759 640) и Бразилия (5 332 634). Россия в этом списке занимает четвертое, а среди стран Европы — первое место с показателем 1 463 306. Последние данные
Вакцина и лекарство
Россия будет ежемесячно выпускать
В свою очередь президент США Дональд Трамп на предвыборных дебатах пообещал, что в течение нескольких недель
Для россиян снизят цену на лекарство от коронавируса. Новая рекомендованная розничная цена препарата «Арепливир» составит пять тысяч 60 рублей. Об этом заявил главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев. Ранее сообщалось, что упаковка из ста таблеток «Арепливира» обойдется в 10 тысяч рублей.
Ситуация в России
За прошедшие сутки в России количество новых случаев заражения составило 15 971 человек. Таким образом, с начала пандемии вирус диагностирован уже у 1 463 306 россиян. Скончались от коронавируса 25 270 россиян, выздоровели 282 492 заболевших. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» рассказал о борьбе с COVID-19 в России. «У нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи», — подчеркнул Путин. Он отметил, что коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьёзную угрозу. При этом он подчеркнул, что в России не нужно ужесточать меры по коронавирусу, как это было весной.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от заграничных путешествий. По ее словам, вторая волна коронавируса в мире может оказаться сильнее первой.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уйдет на самоизоляцию из-за болезни одного из членов семьи. «В ближайшее время [министр] будет работать удаленно», — сообщил URA.RU помощник Мурашко Алексей Кузнецов.
Ситуация в мире
В ряде стран Европы местные власти стали
Половина малых предприятий Европы
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