Президент РФ: «Коронавирус не отступил» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 октября, — 317-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 227-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 503 129 человека, достигнув отметки в 41 960 065. Из них выздоровели 31 077 084 пациента (+280 919). Жертвами COVID-19 стали 1 145 028 человека (+6 245).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 657 966 американцам. Следом идут Индия (7 759 640) и Бразилия (5 332 634). Россия в этом списке занимает четвертое, а среди стран Европы — первое место с показателем 1 463 306. Последние данные вызвали беспокойство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «За минувшие 24 часа в мире выявлено 423 тысяч новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости», — отмечают в организации.

Вакцина и лекарство

Россия будет ежемесячно выпускать более трех млн доз вакцин от коронавируса, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на 13-м Евразийском экономическом форуме. Он напомнил, что РФ зарегистрировала уже две вакцины против коронавируса.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на предвыборных дебатах пообещал, что в течение нескольких недель появится американская вакцина от коронавируса . «Она [вакцина] готова. Об этом будет объявлено в течение недель, и она будет распространена», — сказал господин Трамп. Между тем ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско предупредили, что четыре аденовирусные вакцины против COVID-19, проходящие клинические испытания, содержат компоненты, которые могут увеличить риск заражения ВИЧ при непосредственном контакте с инфицированными биологическими жидкостями. По их словам, причиной тому является белок, против которого формируется иммунный ответ.

Для россиян снизят цену на лекарство от коронавируса. Новая рекомендованная розничная цена препарата «Арепливир» составит пять тысяч 60 рублей. Об этом заявил главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев. Ранее сообщалось, что упаковка из ста таблеток «Арепливира» обойдется в 10 тысяч рублей.

Ситуация в России

За прошедшие сутки в России количество новых случаев заражения составило 15 971 человек. Таким образом, с начала пандемии вирус диагностирован уже у 1 463 306 россиян. Скончались от коронавируса 25 270 россиян, выздоровели 282 492 заболевших. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» рассказал о борьбе с COVID-19 в России. «У нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи», — подчеркнул Путин. Он отметил, что коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьёзную угрозу. При этом он подчеркнул, что в России не нужно ужесточать меры по коронавирусу, как это было весной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от заграничных путешествий. По ее словам, вторая волна коронавируса в мире может оказаться сильнее первой.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уйдет на самоизоляцию из-за болезни одного из членов семьи. «В ближайшее время [министр] будет работать удаленно», — сообщил URA.RU помощник Мурашко Алексей Кузнецов.

Ситуация в мире

В ряде стран Европы местные власти стали отменять рождественские ярмарки из-за коронавируса. Так от проведения одной из самых известных ярмарок отказался Страсбург. В Берлине также не будут проводить ярмарку, которую обычно посещают до одного миллиона человек. В правительстве Шотландии призвали проводить в этом году цифровое Рождество и не собираться в одном помещении нескольким семьям.

Половина малых предприятий Европы обанкротится в течение года . Как свидетельствуют результаты исследования компании «McKinsey & Co», более половины компаний объявят о банкротстве в ближайшие 12 месяцев, если их доходы не увеличатся. Каждая пятая компания в Италии и Франции планирует подавать заявление о банкротстве уже в течение шести месяцев.