22 октября 2020

В России на медицинских справках хотят ставить QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №2. Челябинск , поликлиника, стол справок
В Госдуме предложили создать единую базу медицинских справок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России может появиться единая электронная база медицинских справок с их верификацией в виде QR-кодов. Такое предложение в Минздрав РФ направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов», — говорится в тексте обращения депутата к главе Минздрава Михаилу Мурашко, пишет RT. Сухарев подчеркнул, что это поможет решить проблему с поддельными справками, которые продаются в интернете.

Также нанесение QR-кодов на медицинскую документацию сможет предотвратить использование мошеннических схем, пишет Сухарев. С их помощью, подчеркнул депутат, любая организация сможет оперативно проверить, является ли справка работника действительной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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