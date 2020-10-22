В России на медицинских справках хотят ставить QR-коды

В России может появиться единая электронная база медицинских справок с их верификацией в виде QR-кодов. Такое предложение в Минздрав РФ направил депутат Госдумы Иван Сухарев.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов», — говорится в тексте обращения депутата к главе Минздрава Михаилу Мурашко, пишет RT. Сухарев подчеркнул, что это поможет решить проблему с поддельными справками, которые продаются в интернете.
Также нанесение QR-кодов на медицинскую документацию сможет предотвратить использование мошеннических схем, пишет Сухарев. С их помощью, подчеркнул депутат, любая организация сможет оперативно проверить, является ли справка работника действительной.
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