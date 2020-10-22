В Кетовском районе (Курганская область) 22 октября произошла авария. У водителя одной из машин не было прав. Он с двумя пассажирами погиб на месте, сообщили представители областного управления ГИБДД.
«В Кетовском районе погибли люди. Авария произошла в 23 часа 00 минут на 344 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган», — рассказали представители ГИБДД. На трассе столкнулись ВАЗ-21074 и KIA RIO. Водительского удостоверения не было у водителя «Жигулей».
Водитель ВАЗ-21074 направлялся в сторону Екатеринбурга. С ним ехали два пассажира. По предварительной информации, ВАЗ съехал на грунтовую обочину, автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу. В километре от поворота на села Новый Просвет ВАЗ столкнулся с KIA RIO. «В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия. <…> Водитель иномарки с различными травмами госпитализирован», — добавили в ведомстве.
У водителей машин взяли кровь на анализ, чтобы провести исследование на наличие алкоголя в крови. Органы предварительного следствия проводят проверку по факту ДТП.
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