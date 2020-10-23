В Тобольск прибыли помощник Путина и министр Фальков

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Тобольск. Виды и градоначальник, тобольск, дворец наместника
Чиновники примут участие в открытии Центра развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С рабочим визитом в Тобольск прибыли помощник президента России Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области. Там уточнили, что чиновники примут участие в церемонии открытия центра развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ.

«С рабочим визитом в Тобольске находятся министр науки и высшего образования Валерий Фальков и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. В программе — торжественное открытие Центра развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ, участие в панельной дискуссии „Ключевые вызовы развития инженерно-технической экспертизы для индустриальных компаний“», — сообщает региональный оперштаб.

Днем ранее в Тобольск для участия в этом же мероприятии прибыли председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов, глава холдинга «Сибур» Дмитрий Конов и губернатор Тюменской области Александр Моор. 22 октября они осмотрели город и оценили его туристический потенциал. Шувалов дал положительную оценку совместной работе «Сибура» и местных властей по улучшению инфраструктуры Тобольска и увеличению его инвестпривлекательности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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