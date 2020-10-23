Банда вахтовиков в ЯНАО грабила подвыпивших прохожих

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Задержанным грозит до семи лет колонии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трое вахтовых рабочих одного из предприятий в Новом Уренгое (ЯНАО) избили и ограбили двоих подвыпивших прохожих. Как сообщили в пресс-службе окружного УМВД, пострадавшими оказались такие же приезжие — жители Челябинской и Оренбургской областей.

«Злоумышленники, подойдя к потерпевшим, нанесли им несколько ударов по лицу, забрали мобильные телефоны и скрылись с места происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Оперативники сумели установить личности грабителей: ими оказались двое ранее судимых приезжих из Кемеровской области и один житель Краснодарского края.

Общий ущерб от действий грабителей оценили в 28 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В отношении вахтовиков-грабителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сами они вину признали, похищенное изъято.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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