Банда вахтовиков в ЯНАО грабила подвыпивших прохожих

Трое вахтовых рабочих одного из предприятий в Новом Уренгое (ЯНАО) избили и ограбили двоих подвыпивших прохожих. Как сообщили в пресс-службе окружного УМВД, пострадавшими оказались такие же приезжие — жители Челябинской и Оренбургской областей.
«Злоумышленники, подойдя к потерпевшим, нанесли им несколько ударов по лицу, забрали мобильные телефоны и скрылись с места происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Оперативники сумели установить личности грабителей: ими оказались двое ранее судимых приезжих из Кемеровской области и один житель Краснодарского края.
Общий ущерб от действий грабителей оценили в 28 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
В отношении вахтовиков-грабителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сами они вину признали, похищенное изъято.
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