В России зафиксировано 42 млн человек с ожирением. Это заболевание увеличивает риск заражения коронавирусом, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ, академик РАН Иван Дедов.
«Минздрав РФ заявил о лишнем весе у 42 миллионов россиян», — сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на Дедова. По его словам, это число в реальности может быть больше. Эти люди чаще заражаются коронавирусом.
Дедов подчеркнул, что часто ожирение сопровождается нарушением обмена веществ и сахарным диабетом. Однако даже при этих заболеваниях зараженные коронавирусом могут поправиться.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что проблемы с сердечно-сосудистой системой и сахарный диабет повышают вероятность осложнений при коронавирусе. Кроме того, люди с этими заболеваниями заражаются COVID-19 в 10 раз чаще других. Телеведущая Елена Малышева рассказала, что осложнения при коронавирусе часто вызываются дефицитом витамина D, цинка и селена, передает телеканал 360. Для профилактики заболевания она посоветовала есть устриц.
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