Путин одобрил присутствие американских войск в Афганистане

Владимир Путин напомнил, что Россия всегда поддерживала нахождение американских войск в Афганистане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин поддержал то, что в Афганистане находятся войска США. В интервью журналистам глава государства уточнил, что это полезно для безопасности.

«Мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане. Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим иностранным интересам», — объяснил Путин в интервью каналу «Россия-1».

Президент напомнил, что много лет назад Россия даже голосовала за соответствующую резолюцию Совбеза ООН. Позже, когда Америка заявляла о выводе войск, РФ заявляла, что это создает нежелательные риски. Путин подчеркнул, что страна считает работу Америки в Афганистане антитеррористической.

Американские войска вошли в Афганистан в 2001 году в рамках спецоперации «Несокрушимая свобода». Действия США стали ответом на теракт 11 сентября того же года, который устроил «Талибан» (организация запрещена в России). Движение, якобы, поддерживают власти Афганистана. Сообщается, что российские спецслужбы знали о готовящемся теракте, а Путин даже предупреждал об этом президента США, пишет «Национальная служба новостей».

В Августе американский президент Дональд Трамп заявил, что отправка войск в Афганистан стала главной ошибкой в истории США. Президент не объяснил, почему он так считает, уточнило агентство Nation news.