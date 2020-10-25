Сегодня, 26 октября, — 320-й день с момента выявления коронавируса и 230-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 513 877 (+ 16 710) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 12 579 (+153) инфицированных. Выздоровели 8418 заразившихся, умерли от коронавируса — 375.
Коронавирус бьет рекорды. В Пермском крае впервые с начала пандемии за сутки зафиксировано 153 заразившихся коронавирусом. В том числе 85 человек госпитализированы. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%. Среди 153 инфицированных — пятеро детей, 51 мужчина и 97 женщин.
Руководство «У Моста» обратилось к губернатору. Представители театра просят главу региона Дмитрия Махонина отменить запрет на работу культурных учреждений с 26 октября по 8 ноября. В театре называют запрет «излишней, неоправданной и ошибочной мерой, которая не только не поможет в решении существующих проблем, а создаст новые». Руководств «У Моста» пишет, что в других регионах, где заболеваемость выше, запрет не введен.
Результаты тестов можно будет узнать онлайн. Для жителей Пермского края заработает онлайн-сервис «К врачу». Чтобы им воспользоваться, надо зарегистрироваться на сервисе и подтвердить свою личность через портал Госуслуг. На сайте есть личный кабинет. Там — в разделе медкарты, — можно будет увидеть результаты исследования на COVID-19. Услуга доступна только для тех, кто сдал тесты в лабораториях, подведомственных Минздраву и Роспотребнадзору.
Поставлены первые прививки от коронавируса. Их всего семь. Добровольцами стали врачи и эпидемиологи региона. Во время массовой вакцинации первыми станут медработники. Во вторую очередь вакцину будут ставить сотрудникам образования и соцработникам. В пермском Роспотребнадзоре отметили, что перед вакцинацией человек проходит осмотр врача. Вторую прививку поставят через 21 день — после этого считается, что человек защищен от COVID-19. Побочные эффекты от вакцины индивидуальны. Это может быть припухлость в месте укола или, например, температура. Реакция организма свидетельствует о том, что сработал иммунитет.
Сельхозакадемия уходит на дистанционное обучение. Студенты начинают учиться удаленно с 26 октября. На такие меры пришлось пойти из-за роста зараженных коронавирусом в Пермском крае. Дистант продлится две недели, а с 9 ноября студенты перейдут на смешанный режим. Заочники будут учиться на удаленке до особого распоряжения.
«Детский мир» оштрафован. Магазин оштрафован за отсутствие устройства по обеззараживанию воздуха. Штраф составил 105 тысяч рублей. Нарушение было зафиксировано Роспотребнадзором 28 августа 2020 года. В магазине отметили, что исправили ситуацию в тот же день.
Матчи БК «Парма» перенесли из-за коронавируса. Игроки баскетбольного клуба «Парма» остаются на карантине. «Восстановление баскетболистов нашей команды, зараженных коронавирусом, идет более медленными темпами, чем планировалось», — пояснили в «Парме». Из-за этого пришлось отменить два матча с участием команды.