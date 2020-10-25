Коронавирус в Пермском крае поставил новый рекорд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 октября, — 320-й день с момента выявления коронавируса и 230-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 513 877 (+ 16 710) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 12 579 (+153) инфицированных. Выздоровели 8418 заразившихся, умерли от коронавируса — 375.

Коронавирус бьет рекорды. В Пермском крае впервые с начала пандемии за сутки зафиксировано 153 заразившихся коронавирусом . В том числе 85 человек госпитализированы. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%. Среди 153 инфицированных — пятеро детей, 51 мужчина и 97 женщин.

Руководство «У Моста» обратилось к губернатору. Представители театра просят главу региона Дмитрия Махонина отменить запрет на работу культурных учреждений с 26 октября по 8 ноября. В театре называют запрет «излишней, неоправданной и ошибочной мерой, которая не только не поможет в решении существующих проблем, а создаст новые». Руководств «У Моста» пишет, что в других регионах, где заболеваемость выше, запрет не введен.

Результаты тестов можно будет узнать онлайн. Для жителей Пермского края заработает онлайн-сервис «К врачу». Чтобы им воспользоваться, надо зарегистрироваться на сервисе и подтвердить свою личность через портал Госуслуг. На сайте есть личный кабинет. Там — в разделе медкарты, — можно будет увидеть результаты исследования на COVID-19 . Услуга доступна только для тех, кто сдал тесты в лабораториях, подведомственных Минздраву и Роспотребнадзору.

Поставлены первые прививки от коронавируса. Их всего семь. Добровольцами стали врачи и эпидемиологи региона. Во время массовой вакцинации первыми станут медработники. Во вторую очередь вакцину будут ставить сотрудникам образования и соцработникам. В пермском Роспотребнадзоре отметили, что перед вакцинацией человек проходит осмотр врача. Вторую прививку поставят через 21 день — после этого считается, что человек защищен от COVID-19. Побочные эффекты от вакцины индивидуальны. Это может быть припухлость в месте укола или, например, температура. Реакция организма свидетельствует о том, что сработал иммунитет.

Сельхозакадемия уходит на дистанционное обучение. Студенты начинают учиться удаленно с 26 октября . На такие меры пришлось пойти из-за роста зараженных коронавирусом в Пермском крае. Дистант продлится две недели, а с 9 ноября студенты перейдут на смешанный режим. Заочники будут учиться на удаленке до особого распоряжения.

«Детский мир» оштрафован. Магазин оштрафован за отсутствие устройства по обеззараживанию воздуха . Штраф составил 105 тысяч рублей. Нарушение было зафиксировано Роспотребнадзором 28 августа 2020 года. В магазине отметили, что исправили ситуацию в тот же день.

Матчи БК «Парма» перенесли из-за коронавируса . Игроки баскетбольного клуба «Парма» остаются на карантине. «Восстановление баскетболистов нашей команды, зараженных коронавирусом, идет более медленными темпами, чем планировалось», — пояснили в «Парме». Из-за этого пришлось отменить два матча с участием команды.