Московских дачников оштрафовали на 192 млн

Дачники из Подмосковья получили штрафов на 192 миллиона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дачников в Подмосковье оштрафовали на 192 миллиона рублей из-за борщевика. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«Это сделано для того, чтобы охватить как можно большее количество пораженных сорняком участков и призвать владельцев к действиям», — приводит объяснение главы ведомства Натальи Адигамовой «Подмосковье сегодня». Борщевик удастся искоренить в ближайшие годы, если каждый дачник начнет следить за своей землей, подчеркнула Адигамова.

В этом году земельные эксперты осмотрели на 30% больше участков, чем в 2019. Специалисты в Московской области нашли нарушения на 1586 участках. Почти 39 миллионов рублей штрафа приходится на землевладельцев из Клина. Еще на 34 миллиона оштрафовали дачников Солнечногорска. Более 29 миллионов штрафов пришлось на Егорьевск.

21 февраля стало известно, что в кодекс об административных правонарушениях России вносятся поправки в связи с борщевиком. Совфед решил установить штрафы для тех, на чьих участках разросся этот опасный сорняк.

Один из распространенных видов борщевика при прикосновении вызывает фитофотодерматит — воспаление кожи из-за повышенной чувствительности к солнцу, которая появляется при попадании на кожу сока этого сорняка. Также борщевик способен провоцировать рак и даже врожденные уродства у людей и животных. При этом, в отличие от крапивы, после прикосновения к растению боль не чувствуется.