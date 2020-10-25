Экс-директор Ледового дворца ЯНАО похитила 200 тысяч рублей

Почти 200 тысяч рублей ушло на фиктивный ремонт холодильного оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший руководитель государственного учреждения ЯНАО «Ледовый дворец» Ирина Савва признана виновной в крупной растрате бюджетных средств. Как сообщила окружная прокуратура, среди соучастников экс-директора — ее муж, а также бывший зам по финансовым вопросам и индивидуальный предприниматель.

«За совершение тяжкого преступления суд назначил Ирине Савва наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, Савве Ивану (муж Ирины Савва — прим. ред.) — 6 месяцев лишения свободы», — сообщили представители надзорного органа по итогам вынесения приговора. Предприниматель Максим Богомолов приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей, бывшая зам директора «Ледового дворца» Ольга Шешукова — к штрафу в размере 5 тысяч рублей.

В ходе следствия было установлено, что в 2014 году Ирина Савва поручила Шешуковой найти способ хищения денег со счета учреждения. Были составлены фиктивные договоры о ремонте и обслуживании холодильного оборудования.

Иван Савва договорился со своим знакомым бизнесменом Богомоловым, а также помог направить на электронный адрес «Ледового дворца» «карточку предприятия». Не знавшие о преступной схеме сотрудники бухгалтерии перевели на счет ИП по договору подряда 198 тысяч рублей, которыми директор распорядилась по своему усмотрению.

Кроме назначенного штрафа с Ирины Савва взыскан материальный ущерб в размере 198 тысяч рублей. До исполнения приговора автомобиль Cadillac, принадлежащий экс-директору, арестован.