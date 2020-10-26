«Единая Россия» назначила куратора выборов-2021 в УрФО

Комиссию уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» по организации и проведению избирательных кампаний в 2021 году возглавил спикер заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш. Решение было принято на заседании, которое провел руководитель Уральского МКС партии Иван Квитка.
«В 2021 году состоятся масштабные выборы всех уровней. <…> Учитывая колоссальный политический опыт и профессионализм Владимира Мякуша, было принято решение, что он возглавит комиссию по организации и проведению избирательных кампаний», — заявил Квитка. Мякушу предстоит курировать подготовку к выборам в Госдуму в УрФО, кампании по выборам депутатов тюменской облдумы, заксобрания Свердловской области и думы ХМАО.
На заседании был утвержден обновленный состав уральского МКС партии. В состав структуры вошел челябинский губернатор Алексей Текслер, который 2 октября был избран секретарем отделения южноуральского отделения партии.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также согласовал включение в состав уральского МКС зампреда заксобрания ЯНАО Наталию Фиголь, первого зампреда челябинского заксобрания Александра Лазарева и спикера заксобрания Владимира Мякуша (ранее он входил в МКС как партийный секретарь).
На заседании уральского МКС был озвучен обновленный состав профильных комиссий. В комиссию по кадровым вопросам вошли Александр Лазарев и Наталия Фиголь; в комиссию по экспертно-аналитической и учебно-методической работе вошел зампред заксобрания Челябинской области Олег Голиков, который ранее работал в составе кадровой комиссии.
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