Владимир Жириновский раскритиковал работу полиции, следователей и прокуроров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал работу российских силовых ведомств. По его мнению, они «саботируют» президента и «подрывают авторитет власти». Своим мнением политик поделился на встрече депутатов Госдумы с членами правительства.

«Правоохранительные органы. Им никто не верит. И полиция, и Следственный комитет, прокуратура — никто не верит. Люди не хотят, чтобы их защищали. Не идут туда, поэтому продолжают убивать людей, как в 1990-е. Ничего не делаем. Даже я, лидер парламентской партии, ничего не могу пробить. Колокольцеву звоню, пишу — бесполезно. Бастрыкину пишу, звоню. К Президенту обращаюсь, он им расписывает, а они всё равно саботируют. Они Президента саботируют», — сказал Жириновский, добавив, что силовые министерства «подрывают авторитет власти».

Также парламентарий предложил вдвое сократить расходы на проведение выборов. Только в 2021 году на выборы в Госдуму выделят 20 млрд рублей. И это при том, что избирательная кампания проходила и в 2020-м. «Чего каждый год выборная кампания? И деньги всё выделяем, выделяем. Раз в два года. Объединить их. Избрали Президента — год перерыв, избрали Госдуму — год перерыв, и все остальные выборы. Всё, три кампании за шесть лет», — считает лидер партии.