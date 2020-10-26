Мэр Челябинска впервые провела совещание с чиновниками по видеосвязи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска впервые приняла отчеты чиновников по видеосвязи — начальник МВД ушел на карантин — в троицкой больнице закончились места — в регионе ожидается сильный снегопад. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

Мэр Челябинска отказалась от личных встреч с чиновниками

Глава Челябинска Наталья Котова заслушала еженедельные утренние доклады чиновников в режиме видеоконференцсвязи из-за угрозы распространения коронавируса.

Глава областного МВД ушел на карантин

Начальник ГУ МВД по региону, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев ушел на больничный из-за подозрения на коронавирус. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

В Троицке закончились места для больных

Троицкая больница не может госпитализировать пациентов с COVID из-за нехватки мест. Такую информацию подтвердила вице-губернатор Ирина Гехт.

На область надвигается снежный буран

Синоптики региона предупреждают о том, что 27 октября в область придет сильный снег и ветер. Также не исключается и гололед.