26 октября 2020
25 октября 2020
24 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 27 октября. На регион надвигается снежная буря, в больнице Троицка закончились места

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Интервью с Натальей Котовой, исполняющей обязанности главы города. Челябинск, портрет, котова наталья
Мэр Челябинска впервые провела совещание с чиновниками по видеосвязи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска впервые приняла отчеты чиновников по видеосвязи — начальник МВД ушел на карантин — в троицкой больнице закончились места — в регионе ожидается сильный снегопад. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

Мэр Челябинска отказалась от личных встреч с чиновниками

Глава областного МВД ушел на карантин

В Троицке закончились места для больных

На область надвигается снежный буран

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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