Инсайд: оппозиционный мэр войдет в команду губернатора ЯНАО

Дмитрий Артюхов сменит своего представителя в Тазовском районе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Мэр поселка Тазовский Омпа Яптунай, известный напряженными отношениями с властью, войдет в ближний круг главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. Чиновник займет пост представителя губернатора в Тазовском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве округа.

«Яптунай известен тем, что всегда был непокорным, а потому часто приходился не ко двору региональной и сельской власти. Он прошел прямые выборы и избрался главой как самовыдвиженец, чем обострил отношения с властями в Тазовском. Народ же его поддержал и до сих пор поддерживает как своего человека», — описал Яптуная знакомый с ситуацией чиновник правительства. По версии инсайдера URA.RU, этим глава Тазовского и заинтересовал Артюхова. В правительстве ждут, что Яптунай станет человеком, который «будет без преувеличений докладывать о реальном положении дел на Гыдане».

Ожидается, что назначение Япутная произойдет в ближайшее время. Чиновник уже покинул администрацию Тазовского. В данный момент поселком руководит заместитель главы Геннадий Ткаченко, но после проведения муниципальной реформы населенный пункт перейдет в ведение мэра Тазовского района Василия Паршакова.

В пресс-службе губернатора ЯНАО подтвердили URA.RU, что сейчас готовится назначение нового представителя Артюхова в Тазовском районе. По предварительным данным, имя доверенного лица будет объявлено уже сегодня, 29 октября. Ранее этот пост занимал Леонид Худи, назначенный в 2015 году.

Уход Яптуная из администрации Тазовского источники URA.RU предсказывали еще в июле. Ранее чиновник занимал должность первого замдиректора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера. В круге его интересов были вопросы многих региональных нововведений в части поддержки КМНС.