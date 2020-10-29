29 октября 2020

Лукашенко уволил главу МВД

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко уволил главу МВД Беларуси Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
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Протесты в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко снял с должности главу министерства внутренних дел республики Юрия Караева. Об этом сообщают СМИ.

«Оправдывая жесткие действия милиции против протестующих, Караев на днях заявил, что в стране идет война», — уточняет telegram-канал РБК. Пока неизвестно, кто занял место главы МВД.

После выборов в Беларуси 9—10 августа в стране начались массовые митинги. Оппозиция вышла на улицы, в знак протеста против победившего Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Главная соперница президента Светлана Тихановская, по заверению белорусских властей, получила всего 10% голосов. Демонстрации привели к жестким действиям силовиков и массовым задержаниям.

Всего из-за беспорядков в республике заведено более 500 уголовных дел, пишет телеканал 360. Глава оппозиции Светлана Тихановская считает, что выборы в стране должны пройти до конца года, подчеркнула «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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