29 октября 2020

Названа причина новой волны коронавируса в Европе

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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, китайцы, эпидемия, медицинская маска, иностранцы
Изменившийся вирус вызвал большинство новых случаев болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новые случаи заболевания коронавирусом в Европе вызываются модифицированным вирусом COVID-19, который получил название 20A.EU1. К таким выводам пришла международная группа ученых из Испании и Швейцарии.

«Вариант SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе невиданными ранее темпами», — цитирует РИА «Новости» статью, опубликованную на портале medrxiv. По данным ученых, изначально новый вид COVID-19 обнаружили в Испании в июне.

Сейчас с новым вариантом вируса связаны больше 80% случаев инфицирования в Великобритании, 80% — в Испании, 60% — в Ирландии и до 40% — в Швейцарии и Франции, пишет Forbes. На сегодняшний день вирус обнаружен в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии, уточняет «Царьград». Как заявила Financial Times руководитель исследования и генетики из Базельского университета Эмма Ходкрофт, пока нет доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса связано с мутацией.

Ранее ученые из Бразилии зафиксировали пациента с возможным вторичным заражением коронавирусом, пишет агентство Nation News. Вместе с тем британские ученые обнаружили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может стать ухудшение интеллектуальных способностей, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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